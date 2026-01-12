В 2027 году виски начнут продавать в алюминиевых бутылках

Шотландский производитель виски Stirling Distillery в сотрудничестве с учеными исследовательского Университета Хериот-Уатта в Эдинбурге разработал более экологически чистую тару для виски. Компания заявила, что готова уже в 2027 году запустить в продажу виски не в стеклянных, а в алюминиевых бутылках. Как отмечает The Guardian, многие эксперты называют это «нарушением вековых традиций» и сомневаются в том, что ценители виски, в большинстве своем консервативные люди, примут это новшество.

Фото: Roberto Machado Noa / LightRocket / Getty Images

По словам представителей Stirling Distillery, индустрия виски ищет пути «сокращения своего экологического следа». Они отмечают, что стекло на протяжении долгого времени было важным для «создания привычного образа напитка» и «символизирует мастерство изготовления напитка», но такая тара тяжела для транспортировки и ее производство связано с высоким уровнем вредных выбросов. Преимущества алюминия в том, что он легче по весу и широко перерабатывается.

Дегустаторы не смогли отличить виски, хранившийся в алюминиевой таре, от виски из стеклянной бутылки. Однако исследования показали, что даже при наличии специальной прослойки внутри алюминиевого контейнера в напитке обнаруживаются следы металла. Теперь ученые намерены найти или создать надежный материал для покрытия внутренней части такой тары.

Алена Миклашевская