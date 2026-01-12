Дороги на Сочи и Новороссийск частично закрыты после снегопада

Из-за сильного снегопада введены ограничения для грузового автотранспорта на Молдовановском перевале (трасса М-4 Дон в направлении Сочи), а также на перевале Волчьи ворота (трасса А-290 в направлении Новороссийска), сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Кубани».

Временные ограничения движения для проезда грузового транспорта необходимы для исключения помех работе специальной техники, которая убирает снег и обрабатывает дорогу противогололедными материалами, сообщает Госавтоинспекция.

Молдовановский перевал, часть главного Кавказского хребта, соединяет побережье Черного моря от Туапсе до Сочи с равнинной частью Краснодарского края. Перевал Волчьи ворота, который проходит через хребет Маркотх,— главный подъездной путь к Новороссийску.

Анна Перова, Краснодар