Думский комитет одобрил отказ в выдаче воевавших на стороне России иностранцев

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроекты, запрещающие выдворение и выдачу для уголовного преследования иностранцев, воевавших в составе ВС РФ или российских воинских формирований.

Законопроектами вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовно-процессуальный кодекс (УПК). Поправки были разработаны правительством и внесены на рассмотрение 20 ноября.

Изменения в КоАП предполагают, что вместо выдворения иностранцев, воевавших на стороне России, будут наказывать штрафом до 50 тыс. руб. или обязательными работами на срок до 200 часов. Еще один пакет законопроект из того же правительственного пакеты был рекомендован к принятию еще 25 декабря, он ограничивает депортацию упомянутой группы иностранцев, а также запрещает аннулировать их разрешения на временное проживание в РФ.

В апреле 2024 года на тот момент еще депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о попытках властей Молдавии и Сербии добиться депортации из России своих граждан, участвовавших в СВО. По словам политика, иностранным гражданам на родине грозило уголовное преследование. Адвокат Анна Минушкина в разговоре с «Ъ» предположила, что новые законопроекты направлены на то, чтобы не допустить подобных проблем в будущем.

Степан Мельчаков