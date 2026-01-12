Мартин Гернат стал лучшим защитником недели в КХЛ

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат был признан лучшим по итогам 17-й недели чемпионата КХЛ сезона 2025/2026. Об этом сообщается на сайте лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Гернат был признан лучшим защитником, набрав пять очков (3+2) в двух матчах недели с показателем полезности «+4». На его счету также пять силовых приемов, три блокированных броска. В матче против «Сибири» (8 января) Гернат оформил дубль, в игре с «Металлургом» (6 января) защитник заброшенной шайбой перевел игру в овертайм.

Лучшим вратарем недели стал Семен Вязовой из «Салавата Юлаева», лучшим нападающим — Прохор Полтапов из ЦСКА, лучшим новичком — Иван Патрихаев из ЦСКА.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Мартина Герната вызвали в сборную Словакии для выступления на Олимпиаде. Она пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.

Алла Чижова