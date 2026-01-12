Россия резко сократила импорт мандаринов из Грузии

В 2025 году экспорт мандаринов из Грузии в РФ составил всего 7 тыс. тонн. Это в 2,6 раза меньше, чем в 2024 году. Об этом сообщает правительственное ведомство Geostat. В ноябре прошлого года РФ импортировала из Грузии 5,2 тыс. тонн мандаринов. Это самый низкий ноябрьский показатель с 2022 года. Выручка за продукцию, поставленную в Россию, в минувшем году составила $3,8 млн. В 2024 году этот показатель достигал $4,3 млн.

В целом в январе—ноябре 2025 года экспорт грузинских мандаринов сократился на 54% в годовом выражении. Если за аналогичный период 2024 года на экспорт было поставлено мандаринов на $10,561 млн, то в 2025 году этот показатель составил всего $4,862 млн. Россия занимает первое место среди импортеров грузинских цитрусовых. На РФ приходится 52% всего объема экспорта. На втором месте Армения — 46,5%. Небольшое количество экспортировано также в Украину, Белоруссию и Казахстан.

Сокращение объема экспорта грузинских мандаринов на российские рынки в Тбилиси объясняют высокой конкуренцией с цитрусовыми из Абхазии, а также государств дальнего зарубежья.

Георгий Двали, Тбилиси