Верховный суд отклонил жалобы на приговоры экс-главе КрАЗа Анатолию Быкову

Верховный суд РФ отклонил жалобы защиты на приговоры экс-главе Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолию Быкову, отбывающему 20-летний срок по делам об убийствах. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Васильев.

Бывшего алюминиевого магната задержали в мае 2020 года. В отношении него возбудили ряд уголовных дел. В сентябре 2021 года Анатолия Быкова судили за организацию убийства красноярских коммерсантов Александра Наумова и Кирилла Войтенко, в мае 2023-го — за заказное убийство учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова и покушение на вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского, в декабре 2024-го — за подстрекательство к убийству преступного «авторитета» Владимира Филиппова. После частичного сложения наказаний общий срок составил 20 лет в колонии строгого режима. Защита обжаловала решения в апелляционной и кассационной судебных инстанциях, но безуспешно.

Отбывать срок экс-бизнесмена отправили в Карелию.

Илья Николаев