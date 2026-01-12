Экс-директор Ростовского кремля возглавил Тульский музей оружия

Бывший директор государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» Никита Аникин стал директором Тульского государственного музея оружия. Информация об этом появилась в системе «СПАРК-Интерфакс».

Фото: Министерство культуры РФ Никита Аникин

Фото: Министерство культуры РФ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в декабре 2025 года в Ростовском кремле сменилось руководство, новым директором был назначен Сергей Мостовой, бывший замдиректора музея по административно-хозяйственной части. Никита Аникин покинул должность в связи с переходом на другую работу. Согласно базе данных, директором тульского музея господин Аникин назначен 29 декабря.

Он сменил на этой должности Надежду Калугину, возглавлявшую учреждение с 2012 года. Она умерла 22 декабря 2025 года.

