КамАЗ возобновил работу после праздничных каникул

Производство на заводе КамАЗ возобновлено 12 января после новогодних каникул. Сотрудники приступили к работе, а главный сборочный конвейер запущен после временной остановки, связанной с праздничным периодом. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В текущем году, как сообщает пресс-служба компании, будут продолжаться поставки новой техники для российского и зарубежного рынков, а также реализация проектов по укреплению технологического суверенитета. В планах предприятия – выпуск пассажирского транспорта, грузовиков и спецтехники для использования в коммерческих перевозках, сельском хозяйстве, строительстве, ЖКХ и других отраслях.

В пресс-службе отметили, что в 2026 году продолжится производство автомобилей модельного ряда К5, разработка новых моделей в этой линейке и модернизация заводских мощностей. Также предполагается работа по увеличению темпов сборки на главном конвейере, повышению качества продукции, оптимизации производственных процессов и управления запасами.

По итогам девяти месяцев 2025 года ПАО «КамАЗ» показало чистый убыток в размере 29,1 млрд рублей. Выручка компании за указанный период сократилась на 11,2%, составив 203,1 млрд рублей. Себестоимость продаж снизилась на 7%, до 198,3 млрд рублей, а валовая прибыль уменьшилась в 2,9 раза, достигнув 5,3 млрд рублей.

Влас Северин