Сийярто: Европа встала на колени из-за аномальных холодов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что необычно холодная зима «поставила Западную Европу на колени». В январе в Европе фиксируются температуры значительно ниже нормы (до -12,5°C в Великобритании, -22°C во Франции).

«Венгрия продолжает функционировать в этих необычных погодных условиях, которые вынудили значительную часть Западной Европы встать на колени», — сказал Петер Сийярто в эфире программы «Час правды».

По словам министра, в самой Венгрии, в отличие от западноевропейских стран, не потребовалось останавливать транспорт или закрывать социальные учреждения.