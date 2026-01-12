В Москве начали строительство пешеходного моста на Болотной набережной

В столице начались подготовительные работы перед строительством нового пешеходного моста на Болотной набережной. Работы проводятся в рамках проекта создания пешеходного пространства под Малым Каменным мостом. Единый пешеходный маршрут будет связывать Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг, разделенные улицей Серафимовича. Длина сооружения составит около 170 метров, ширина — 5,4 метра. Пропускная способность перехода составит до 1,5 тыс. человек в час, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Как заявил господин Собянин, по завершении проекта москвичи смогут почти в два раза быстрее пешком дойти от Болотной площади до кинотеатра «Ударник» и культурного центра «ГЭС-2». В рамках маршрута также построят четыре схода, включающие лестницы и пандусы для маломобильных граждан.

По словам мэра Москвы, в работе будут задействованы современные инженерные решения, которые позволят работать в сжатых границах строительной площадки, а также в зимний период. Большая часть работ будет осуществляться с воды. Для этого подготовлен специальный флот из буксиров, плавучего крана и баржи.