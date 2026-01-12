Ставропольские власти запланировали ремонт шести больниц в 2026 году

Ставропольский край в 2026 году начнет капитальный ремонт шести медицинских учреждений. Работы стартуют в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», уточнили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минздрава Ставропольского края Фото: пресс-служба Минздрава Ставропольского края

Ремонт охватит Пятигорскую городскую клиническую больницу №2, Георгиевскую и Предгорную районные больницы, Новоалександровскую районную больницу, Пятигорскую городскую детскую больницу и Пятигорскую городскую поликлинику №1.

Министр здравоохранения края Юрий Литвинов заявил, что общий объем финансирования превысит 1 млрд руб. Подрядчики выполнят строительные работы и замену коммуникаций с учетом нужд каждого объекта.

Губернатор Владимир Владимиров ранее анонсировал более масштабные вложения — свыше 5 млрд руб. на строительство и ремонт медобъектов в 2026 году. Основную долю направят на новый краевой клинический онкодиспансер в Ставрополе площадью 48 тыс. кв. м с 376 койками и 600 посещениями в смену. Объект введут в строй к 2028 году.

В 2025 году край завершил ремонт 27 медицинских объектов. Закупили 450 единиц оборудования и 320 машин скорой помощи. Эти шаги повысили доступность медпомощи на первичном звене.

Федеральная схема территориального планирования включила пять ставропольских объектов. Среди них — новый корпус детской краевой больницы (32 тыс. кв. м, 280 коек), хирургический корпус краевой клинической больницы (37 тыс. кв. м, 456 коек) и реконструкция Кисловодской больницы (9 тыс. кв. м).

Юрий Литвинов назвал проект стратегическим. Первичное звено обеспечивает профилактику, раннюю диагностику и своевременную помощь. Общий бюджет программы до 2030 года составит 5,8 млрд руб., включая 780 млн на капремонт в 2026 году.

Станислав Маслаков