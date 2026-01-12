Фон дер Ляйен призвала Россию продемонстрировать заинтересованность в мире

После того, как Украина и ее союзники договорились о гарантиях безопасности, заинтересованность в урегулировании должна проявить и Россия, считает председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она подтвердила, что одобренный мирный план состоит из 20 пунктов.

«Теперь Россия должна показать, что она заинтересована в мире»,— сказала госпожа фон дер Ляйен журналистам (цитата по Reuters).

Глава ЕК рассказала, что гарантии безопасности для Украины вступят в силу после прекращения огня. В первую очередь они будут обеспечиваться ВСУ, которые, по ее словам, хорошо подготовлены и имеют боевой опыт. Задача европейцев будет заключаться в том, чтобы «обеспечить хорошее оснащение украинской армии».

Россия пока изучает новый план США по Украине, выработанный по итогам встречи представителей американских властей с «коалицией желающих» в Париже 6 января. Новая версия плана строится вокруг идеи Фонда восстановления Украины, объем которого, предположительно, может составить $800 млрд.

