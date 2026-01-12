В Дербентском районе Дагестана построят курорт за 62,9 млрд рублей

Каспийский прибрежный кластер в Дагестане откроется для туристов в 2028 году. Полноценно курорт заработает к 2030 году, сообщил в интервью ТАСС исполнительный директор института развития «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев.

«Активная фаза строительства в ближайшем, 2026 году будет, и, я думаю, в 2028 году мы будем принимать первых туристов, которые к нам приедут на уже совершенно новый курорт. Это будет вообще другой уровень наших курортов»,— рассказал господин Тимижев.

По его словам, строительство уже началось. «Кавказ.РФ» планирует вложить в проект более 14 млрд руб. за ближайшие три года.

«Первые отели появятся уже в 2028 году, но большинство отелей построится и курорт полноценно заработает ближе к 2030 году»,— отметил руководитель института.

Каспийский прибрежный кластер создается в Дербентском районе Дагестана по поручению президента России в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал». Это первый опыт создания морских курортов на Северном Кавказе. Общий объем заявленных инвестиций составляет 62,9 млрд руб.

Валентина Любашенко