Ставропольский «ЮгСтройИнвест» стал пятым застройщиком страны с 1,5% рынка

Ставропольская компания «ЮгСтройИнвест» достигла рекордной пятой позиции в рейтинге крупнейших застройщиков России по объему строящегося многоквартирного жилья, следует из рейтинга «РБК Недвижимости», который составлен на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства. На 1 января 2026 года она возводит 135 домов на 33,5 тыс. квартир общей площадью 1,7 млн кв. м. Это дает компании 1,5% рынка, где всего в России строится 116,6 млн кв. м жилья — на 1,9% больше, чем год назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Маслаков Фото: Станислав Маслаков

Компания резко ускорила темпы за полгода. В августе 2025 года ее портфель составлял 1,3–1,4 млн кв. м в 93 домах на 26,3 тыс. квартир, что ставило ее на 8–9-е место. К декабрю добавилось 200–300 тыс. кв. м, 37 домов и почти 7 тыс. квартир. Гендиректор Юрий Иванов сделал ставку на микрорайоны с полной инфраструктурой в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону. За 20 лет группа ввела свыше 5 млн кв. м жилья и 26 соцобъектов.

Лидеры рынка удерживают первые места. Группа «Самолет» возглавила рейтинг с 4,7 млн кв. м в 246 домах на 109 тыс. квартир и долей 4%. ГК «ПИК» следует за ней с 3,7 млн кв. м в 165 домах на 85,7 тыс. квартир и 3,2%. Третье место заняла Dogma — 2,5 млн кв. м в 156 домах на 56,4 тыс. квартир, почти 2,2%. Краснодарский «Точно» опустился на четвертое с 2,3 млн кв. м в 140 домах на 48,2 тыс. квартир и 2%.

Топ-10 контролирует 22,2 млн кв. м — рост на 0,2% за год и 19,1% рынка. «ЮгСтройИнвест» поднялась с 11-го места, обогнав региональных конкурентов. При этом в прошлом году отмечалось падение выручки компании на 45% — минус 29 млрд руб. за первое полугодие 2025 года. Несмотря на это, она сохраняет лидерство по вводу в Ставропольском крае — 682 тыс. кв. м в 2025 году.

Рост портфеля отражает спрос на южное жилье. В октябре компания занимала 6-е место, в ноябре — 8-е. В марте она вошла в топ-10 по надежности с рейтингом 4,29 из 5 по отзывам. «ЮгСтройИнвест» получила «Золотой знак Надежный застройщик России» в ноябре 2025 года.

Станислав Маслаков