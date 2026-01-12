Примаков: в Россотрудничество перешли люди из команды «одной известной ЧВК»

Русские дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и Мали были открыты одной «известной ЧВК». Теперь люди из ее команды работают в Россотрудничестве, рассказал глава агентства Евгений Примаков в интервью газете «Ведомости».

По словам господина Примакова, всего подписано около 26 соглашений о партнерских Русских домах, при этом 14 из них — в африканских странах. «Мы с огромным удовольствием подписали подобные соглашения с Русскими домами, которые одна известная африканская ЧВК открывала в Мали, ЦАР, — подчеркнул глава Россотрудничества. — Несколько очень толковых ребят из той команды, "яйцеголовые", перешли к нам работать, невероятно толковые. Они "в материале", умеют "кашу из топора варить"». Руководитель агентства объяснил, что выходцам из ЧВК удается делать «потрясающие вещи» с ограниченными ресурсами, которые есть в распоряжении организации.

Евгений Примаков заявил также о желании оказывать большую поддержку Русским домам, но отметил, что для этого необходимо менять законодательство или искать другие инструменты поддержки — через фонды, НКО и дружественные организации.

Федеральное агентство Россотрудничество занимается усилением гуманитарного влияния России в мире. Как заявляют в ведомстве, приоритет в его деятельности отдается странам СНГ. Русские дома, открываемые за рубежом, служат в качестве площадки для продвижения русской культуры, российского образования и науки, а также для реализации «народной дипломатии».

Степан Мельчаков