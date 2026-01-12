Гладков обвинил «внутренних врагов» в попытках вызвать недовольство населения

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании в облправительстве поручил провести мониторинг попыток «внутренних врагов» поднять недовольство населения в связи с массовым отключением электричества из-за украинских обстрелов. Его результаты передадут в правоохранительные органы.

Господин Гладков напомнил, что из-за обстрелов со стороны Украины потери энергетических мощностей были катастрофическими. 9 января из-за повреждения объекта инфраструктуры в Белгороде без света и тепла остались более 600 тыс. жителей региона, а без воды — порядка 200 тыс.. По словам губернатора, власти, несмотря на все усилия по устранению последствий, были не в состоянии полностью решить проблему из-за сильных разрушений.

По словам губернатора, на фоне отключений были зафиксированы провокации с целью формирования социального напряжения. «Каждая сложная ситуация вызывает агрессию у наших врагов. Видим увеличивающиеся информационные атаки с украинской стороны, украинцев. Видим, что есть атаки со стороны внутренних врагов»,— сказал господин Гладков.

Глава региона поручил министру общественных коммуникаций Оксане Тарантовой провести мониторинг попыток поднять недовольство населения в крайне сложной обстановке. Правоохранительные органы оценят его результаты в рамках административного и уголовного кодексов. «Людям и так тяжело. Ко всем проблемам, связанным с обстрелами, понижением температуры, снегопадами, и еще приходят, и еще пытаются людям... Конечно, люди начинают еще больше возмущаться, не задумываясь о последствиях»,— подытожил губернатор.

Сергей Толмачев, Воронеж