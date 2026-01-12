«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Прошли новогодние праздники, и на российском фондовом рынке началась полноценная торговля. Что ждет инвесторов в ближайшей перспективе? Какие активы будут представлять интерес? Куда вложить 1 млн руб. и более? На эти вопросы экономическому обозревателю “Ъ FM” Олегу Богдановк помог ответить стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов.

Олег Богданов: Помимо геополитических тем, что еще может повлиять на торговлю?

Сергей Суверов: Год на российском фондовом рынке начался не очень хорошо. Геополитика по-прежнему давит на котировки российских акций. Президент США Дональд Трамп сказал, что поддержит законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Процентные ставки по-прежнему остаются высокими, и поэтому акциям предстоит нелегкая конкуренция с облигациями и с фондами денежного рынка. Большой интерес к акциям может возникнуть, когда процентные ставки опустятся в район примерно 12-13%. Но уже сейчас для инвесторов с большим аппетитом к риску есть интересные идеи. Например, акции «дивидендных аристократов». Наш фаворит — МТС. Доходность по ее бумагам составляет более 15%. Плюс стоит обратить внимание на страховые компании, их бизнес и финансовые показатели растут. Акции «Ренессанс Страхование» могут быть интересным. Стоить отметить и особо успешный отчет «Дом РФ». Компания по-прежнему выглядит привлекательно, акции выросли. IPO «Дом РФ» планирует удвоить бизнес к 2030 году, и в декабре акции компании были включены в основной индекс Московской биржи. И дивидендная доходность достаточно хорошая — около 13%.

