Мэрия Ярославля намерена помогать новым участникам «Золотого кольца России»

Мэр Ярославля Артем Молчанов сообщил, что городская администрация планирует помогать новым участникам туристического маршрута «Золотое кольцо России». Об этом господин Молчанов написал в своем Telegram-канале.

Фото: Зоя Голицына

«Мэрия Ярославля как города, где расположена штаб-квартира Союза городов "Золотого кольца", готова активно включиться в работу по интеграции новых участников. Расширение маршрута и привлечение новых городов станет драйвером для достижения национальных целей»,— написал господин Молчанов.

В своей публикации мэр Ярославля отметил населенные пункты только Ярославской области, которые будут включены в маршрут, а именно Углич, Мышкин, Тутаев, Рыбинск, села и деревни Вятское, Годеново, Карабиха, а также национальный парк «Плещеево озеро». При этом в маршрут всего включат 49 населенных пунктов, в том числе Тверской и Нижегородской областей.

В Золотое кольцо традиционно входят восемь городов: Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий. Столицей «Золотого кольца» себя называет Ярославль. В начале 2025 года мэр Ярославля Артем Молчанов был переизбран президентом Союза городов Золотого кольца.

Алла Чижова