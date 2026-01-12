Бывшие руководители пятигорского маслозавода могут заплатить 81 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Агро-Трейд» обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с требованием привлечь к субсидиарной ответственности двух физических лиц на общую сумму 81 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Заявление подано 12 января 2026 года в отношении учредителей предприятия Махира Абдулаева и Мадины Ахмедовой.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агро-Трейд» зарегистрировано в 2019 году в Пятигорске. Основной вид деятельности — производство нерафинированных растительных масел и их фракций. Учредитель — Махир Абдулаев. Уставный капитал — 200 тыс. руб. Выручка компании за 2023 год составила 226,3 млн руб., убыток — 1,6 млн руб.

ООО «Агро-Трейд» было признано банкротом решением Арбитражного суда Ставропольского края от 13 ноября 2024 года. В сентябре 2025 года конкурсным управляющим назначен Тимофеев Иван Геннадьевич из Краснодара. Он является членом саморегулируемой организации «Альянс управляющих».

С заявлением о признании компании несостоятельной в упрощенном порядке обратилось ООО «Продуктсервис».

По балансу на конец 2023 года активы должника составили 201 млн руб. В их структуре: запасы — 94,6 млн руб., дебиторская задолженность — 70,9 млн руб., финансовые вложения — 19,9 млн руб., НДС к возмещению — 13,2 млн руб., основные средства — 2,4 млн руб. Денежные средства компании не превышали 75 тыс. руб.

За должником числятся два автомобиля. Детализация по составу запасов и дебиторской задолженности временному управляющему не предоставлена.

Кредиторская задолженность ООО «Агро-Трейд» по учетным данным достигла 196,2 млн руб. После истечения срока подачи требований для участия в первом собрании кредиторов в реестр включены долги на сумму 35,4 млн руб.

Тат Гаспарян