У жителя Подмосковья изъяли более тысячи свертков с каннабисом

В Подмосковье задержали 42-летнего жителя Электростали, подозреваемого в попытке сбыта крупной партии каннабиса. У мужчины изъяли 1027 свертков, 13 пакетов и два контейнера с каннабисом, сообщает областное МВД.

По данным полиции, мужчина в 2023 году купил семена конопли в интернете и впоследствии выращивал наркосодержащие растения в подмосковном лесу. Расфасованный наркотик он хранил в подвале многоэтажки, в которой проживал.

В ходе обысков полицейские, помимо каннабиса, изъяли электронные весы, вакууматор и упаковочный материал. Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), мужчина отправлен под стражу.

В июле 2025 года вырастивший в квартире 97 кустов конопли красноярец получил три года условно. У него во время обыска изъяли 97 кустов конопли массой более 1 кг, а также шесть стеклянных банок с высушенной марихуаной весом около 900 г, лампы.