В Казани закрылись два магазина, заменивших Decathlon
В Казани прекратили работу два магазина спортивной сети Desport, которая заняла места ушедшего из России бренда Decathlon. Об этом свидетельствует информация онлайн-карт.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Один из магазинов находился на улице Родины, 61, другой — на проспекте Ибрагимова, 54, возле торгового центра «Тандем». Оба объекта имеют статус «филиал закрылся» или «больше не работает».
Присутствие сети Desport в Казани продлилось немногим более двух лет: первый ее магазин начал работу 1 декабря 2023 года.
В конце прошлого года стало известно, что компанию сети спорттоваров Desport могут признать банкротом. Арбитражный суд Москвы в феврале начнет рассматривать соответствующий иск к АО «Октоблу» — головной структуре сети. Общая сумма требований кредиторов к ретейлеру превышает 1,1 млрд рублей.