Иск о банкротстве владельца сети Desport рассмотрит Арбитражный суд Москвы

Арбитражный суд Москвы в феврале начнет рассмотрение иска о банкротстве АО «Октоблу» — головной компании сети спортивных магазинов Desport, пришедшей на смену Decathlon. Общая сумма требований кредиторов к ритейлеру превышает 1.1 млрд рублей. Первое заявление о признании компании несостоятельной было принято судом 23 декабря.

Основная масса исков связана с крупной задолженностью по арендным платежам. Среди кредиторов — владельцы крупных торговых центров, такие как петербургский ТРК «Лето» (иск на 15 млн рублей) и управляющая ТРЦ «Охта Молл» компания «Темпо инвест». Всего на рассмотрении судов находится более 30 исков к Desport на общую заявленную сумму в 1,1 млрд рублей, при этом число требований за последний год выросло в разы.

Компания, купившая в 2023 году 35 магазинов Decathlon, испытывает серьезные финансовые трудности. К декабрю 2025 года работали лишь 22 точки, а магазины в Москве, Санкт-Петербурге и других городах закрываются. Эксперты связывают проблемы сети с жесткой конкуренцией с маркетплейсами и сложностями адаптации российских ретейлеров после ухода международных брендов. Выручка Desport за 2024 год составила 5 млрд рублей.

Андрей Маркелов