Условный срок получил бывший директор спорткомплекса Братска по делу о взятках

Суд Братска (Иркутская область) приговорил бывшего директора муниципального спорткомплекса к четырем годам условно и штрафу в размере 350 тыс. руб. Он обвинялся в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ), сообщила прокуратура Приангарья.

По информации регионального управления Следственного комитета, обвиняемый брал взятки от граждан, которым суд в качестве административного или уголовного наказания назначал обязательные работы в спортивном учреждении. За это директор спорткомплекса вносил ложные сведения в документы уголовно-исполнительной инспекции об исполнении наказания.

Вину в инкриминируемых преступлениях осужденный признал частично.

Илья Николаев