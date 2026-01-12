Индия не сумела запустить ракету PSLV со спутником

Первый в этом году космический пуск в Индии окончился неудачей. Страна запустила ракету PSLV-DL со спутником дистанционного зондирования Земли, однако вскоре после взлета она отклонилась от траектории.

PSLV — четырехступенчатая ракета-носитель, состоящая из двух твердотопливных и двух жидкостных ступеней. Ракета была запущена с космодрома имени Сатиша Дхавана в Шрихарикоте. Она должна была вывести на орбиту спутник наблюдения за Землей EOS-N1 и 14 других аппаратов, в том числе спутник Anvesha, который предназначен для получения детальных изображений.

Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что на заключительном этапе миссии «была обнаружена аномалия», и сейчас проводится «детальный анализ» инцидента. Как уточнил председатель ISRO Ваннияперумал Нараянан, до отделения третьей ступени работа ракеты «проходила в соответствии с ожиданиями». «Ближе к концу работы третьей ступени мы наблюдали небольшие отклонения в угловых скоростях вращения ракеты, и, как следствие, отклонение от заданной траектории полета»,— рассказал он (цитата по «РИА Новости»).

Причины инцидента пока не установлены. В мае 2025-го индийская ракета-носитель PSLV-XL также не смогла вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли EOS-09.

Об индийских инициативах в космосе — в материале «Ъ» «В шаге от пилотируемой космонавтики».