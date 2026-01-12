Ставрополье планирует газифицировать 2 тысячи домов в 2026 году

Ставропольский край газифицирует более 2 тыс. домов в 2026 году. Регион продолжает программу социальной догазификации. Газ подведут до границ участков бесплатно. Льготникам выдадут субсидии на оборудование внутри домов, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Министр энергетики Иван Ковалёв обещает выполнить выполнить план и завершить полную газификацию региона к 2030 году без затрат со стороны граждан. Сейчас уровень газификации достигает 99,13%. Газ повышает качество жизни жителей.

С октября 2021 года построили газопроводы до 10,4 тыс. участков. Пуск газа завершен в 8,7 тыс. домовладений. Из них 162 дома входят в садоводческие товарищества. Программа действует до 2031 года.

В 2025 году подключили свыше 8 тыс. домов. Губернатор Владимир Владимиров назвал край лидером России по догазификации. За год проложили 16,4 км межпоселковых газопроводов. Внутри поселков построили 35,5 км сетей. В 2026 году достроят закольцовку ГРС Подгорное—Георгиевск длиной 13,3 км. Завершат линию Шведино—Светлоград-2 протяженностью 8,4 км. Эти объекты усилят газоснабжение.

Льготники получат по 100 тыс. руб. на газификацию. Деньги выделят многодетным семьям и малоимущим. Поддержка продлится весь год. Программа следует постановлению №1547. Газ подключают в газифицированных поселках. Собственники платят только за внутреннее оборудование. Сроки определяют договором с газораспределительной организацией.

Край выделил 500 млн руб. на догазификацию в прошлом году. Заявки подали более 12,2 тыс. семей. Дополнительно в регионе газифицировали 47 Вечных огней к 80-летию Победы.

Станислав Маслаков