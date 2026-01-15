Язык жизни

Ученые раскрыли уникальный потенциал стволовых клеток, которые получают из плодной оболочки после родов. Они демонстрируют удивительную способность «превращаться» в клетки сердца, печени и даже нейроны мозга, запуская процессы восстановления поврежденных органов и открывая новые горизонты для регенеративной медицины. Они безопаснее стволовых клеток, полученных из других источников, говорится в статье, опубликованной специалистами Сеченовского университета в журнале «Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии».

Как показывают исследования, стволовые клетки амниотической оболочки, то есть мембраны, окружающей эмбрион и содержащей околоплодные воды, способны активировать внутренние механизмы регенерации. Попадая в тот или иной орган, такие помощники создают для его клеток благоприятные условия. Происходит это за счет выработки цитокинов и экзосом — белков и микроскопических пузырьков, которые обеспечивают «общение» между клетками.

Амниотические стволовые клетки приобретают вид своих соседок — других клеток. Например, когда их трансплантировали в сердце крыс после инфаркта, они частично переродились в клетки сосудов и миокарда. В другом эксперименте они превратились в клетки печени, что помогло улучшить функции этого органа у животных с печеночной недостаточностью.

По сути, врачи могут использовать механизм, который обеспечивает коммуникацию между плодом и матерью, для лечения различных заболеваний, пояснила заместитель главного врача Сеченовского центра материнства и детства по науке и инновационному развитию профессор Наталья Трифонова.

«Самих потенциальных источников клеток для регенеративной медицины, когда с помощью собственных клеток пациента “доращивают” недостающие ткани,— множество. Это, например, клетки эмбрионов, плаценты, жировой ткани. Но встает множество вопросов. Это и вопрос этики, если речь идет об эмбрионах, и низкая выживаемость клеток после трансплантации, и возможная онкогенность, то есть риск превращения клеток в раковые»,— рассказала профессор.

У клеток амниотической оболочки есть преимущества

Способность к дифференциации, то есть превращению в клетки нужного органа, у них очень высокая, а иммуногенность ниже, чем у других стволовых клеток: иммунная система принимает их за своих и не атакует, отмечают ученые. Как показали исследования на мышах, онкогенность у амниотических клеток отсутствует, по крайней мере при условии, что рядом нет раковых тканей. Не возникает и этических разногласий: клетки получают после рождения ребенка, никак ему не вредя. В то же время из одной мембраны можно получить почти 200 млн клеток, что вполне достаточно для клинического использования.

Несмотря на свои стволовые свойства (то есть способность перерождаться в разные виды клеток), эти клетки генетически стабильны по сравнению с клетками эмбриона, что делают амниотическую оболочку одним из самых безопасных источников стволовых клеток для применения в клинической клеточной терапии, считают ученые Сеченовского университета.

Кроме печени и сердца мировые исследователи уже попробовали внедрить амниотические клетки и в другие органы. При введении в поджелудочную железу стволовые помощники превращались в клетки, продуцирующие инсулин, что нормализовало уровень глюкозы у мышей с диабетом. Кроме того, амниотические клетки значительно улучшали течение артрита благодаря своему антиокислительному и противовоспалительному действию, способствовали приживаемости имплантов, регенерации кости, замедляли разрушение хрящевой ткани, а также помогали восстановить функцию суставов эффективнее, чем стволовые клетки, полученные из жировой ткани.

У части клеток амниотической оболочки ученые обнаружили признаки, характерные для клеток мозга — как самих нейронов, так и глиальных клеток, которые их питают и защищают. Когда ученые ввели амниотические клетки в мозг еще не родившегося крысенка, некоторые из них переродились в молодые нервные клетки. Это может стать новым словом в лечении различных нейродегенеративных заболеваний. Благодаря способности амниотических стволовых клеток выделять дофамин все больше исследований сосредоточено на лечении с их помощью болезни Паркинсона. Когда в желудочки головного мозга мышей ввели такие клетки, снизились потери нейронов в черной субстанции — области, играющей ключевую роль в координации и регуляции движений, а симптомы болезни уменьшились.

Подходят ли стволовые клетки для лечения рака, ученые пока спорят. Одни исследования показывают противоопухолевый эффект, а другие предполагают прогрессирующее воздействие на рак.

Уже помогает выносить ребенка

Одно из самых перспективных направлений — использование амниотической оболочки в акушерстве и гинекологии. Эксперименты на животных показали, что после трансплантации клеток в рубец, который образуется при кесаревом сечении, кровеносные сосуды быстро обновляются, а эндометрий восстанавливается.

В Сеченовском университете первыми в мире применили мембраны для заживления рубца на матке женщины. Как рассказал профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 Анатолий Ищенко, благодаря амниотической оболочке ткани регенерируются быстрее: «Это снижает риск осложнений, в том числе инфекционных. Молодая мама быстрее восстанавливается. А что самое главное — формируется полноценный состоятельный рубец, благодаря чему на месте рубца не случится разрыв и у женщины больше шансов выносить следующего ребенка без проблем».

Сейчас, добавил профессор, амниотические оболочки используют в Сеченовском центре материнства и детства практически ежедневно: их вживляют, когда зашивают разрез на матке при кесаревом сечении. А следующий шаг — начать использовать амниотические стволовые клетки в борьбе с бесплодием. Доклинические мировые исследования показали, что они стимулируют функцию яичников на физиологическом и молекулярном уровнях. После трансплантации амниотических стволовых клеток увеличивается количество фолликулов, восстанавливается менструальный цикл и повышается уровень гормонов, ответственных за фертильность.

В целом же, контролируя процесс развития амниотических клеток, можно выйти на качественно новый уровень лечения заболеваний, которые требуют замены поврежденных клеток, убеждены ученые.

