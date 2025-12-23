Рост смертности на дорогах Башкирии сменился незначительным снижением

С января по ноябрь в Башкирии произошло 2482 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 358 человек, а ранения получили более 2,9 тыс. человек. Такие данные приводит Госавтоинспекция России.

За 11 месяцев прошлого года в Башкирии случилось 2708 аварий на дорогах, в которых погибло 360 участников дорожного движения. Число пострадавших превышало 3,3 тыс.

Как сообщал «Ъ-Уфа», до конца октября число погибших в ДТП в республике превышало прошлогодние показатели при меньшем количестве аварий.

Башкирия, в то же время, остается республикой с наибольшим количеством летальных исходов в ДТП среди регионов ПФО. В тройку лидеров по этому показателю вошли Татарстан (311 погибших) и Нижегородская область (305 погибших). Лучшие показатели — в Марий Эл, где с начала года случилось 66 смертей на дорогах.

Среди всех регионов России наибольшее число погибших из-за аварий — в Подмосковье (650 человек), Краснодарском крае (648 человек), Ростовской области (403 погибших), Башкирии и Свердловском крае (330 человек).

Идэль Гумеров