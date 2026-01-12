Объект культурного наследия ЦНТИ в Красноярске продан за 271 млн рублей

Компания из Красноярска — ООО «Вегас» по итогам аукциона приобрела объект культурного наследия регионального значения — четырехэтажное здание Центра научно-технической информации (ЦНТИ) на проспекте Мира, 108. Организация предложила за лот 271 млн руб. при начальной стоимости — 131,2 млн руб. Информация об этом содержится в ГИС «Торги».

Всего на участие в аукционе поступили шесть заявок, однако предложение о цене сделали четыре представителя. Победил участник, предложивший наибольшую стоимость за лот. Застройщик ООО «СЗ Оазис» намеревался приобрести здание за 269,9 млн руб., ИП Илья Гродницкий — за 182,6 млн руб., компания из Иркутской области ООО «Квартал» — за 178,5 млн руб.

Площадь здания — 2,3 тыс. кв. м, оно расположено в центре города и является частью архитектурного ансамбля, в который входят правительство Красноярского края, библиотека, офис РЖД и жилой дом. Комплекс построен в 1950 году и, согласно акту технического осмотра, находится в удовлетворительном состоянии. В извещении о торгах указано, что здание может быть использовано под офисы или коммерцию.

Новый собственник обязан соблюдать требования к содержанию и использованию объектов культурного наследия, в том числе при реконструкции и размещении наружной рекламы, а также обеспечить доступ к помещениям. Продавцом является государственный финансовый институт «ДОМ.РФ».

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Вегас» работает в Красноярске с 2005 года и специализируется на строительстве инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Основной владелец компании — Любовь Александровна Гайчук (81% доли), а также ООО «Водоканал-Сервис» (19%, принадлежит Александру Анатольевичу Гайчуку). В 2024 году выручка общества составила 82 млн руб., что на 4% ниже по сравнению с предыдущим годом, при этом чистая прибыль за это время уменьшилась на 9% — до 29,1 млн руб.

Красноярский филиал ЦНТИ ликвидирован в 2007 году в результате перехода в Российское энергетическое агентство Минэнергетики России.

