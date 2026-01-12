В московском храме провели молебен против абортов

В московском храме Успения Пресвятой Богородицы в Останкине прошел молебен о «вразумлении» женщин, планирующих аборт. Богослужение провели 11 января. В храме были зажжены 3000 свечей в память о «детях, убитых абортами».

Возглавил молебен управляющий Северо-Восточным Московским викариатством митрополит Звенигородский Арсений. В храме, помимо прихожан, были женщины, которые планировали прервать беременность, но затем решили родить детей. Они изменили свое мнение благодаря поддержке некоммерческих и церковных кризисных центров, сообщается на сайте храма. Также в мероприятии приняла участие депутат Госдумы, первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.

Активная борьба российских властей с абортами началась около двух лет назад. В октябре 2025-го вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что доля женщин, обратившихся в госучреждения с целью сделать аборт, но решивших в итоге оставить ребенка, выросла до 28%. Минздрав посчитал, что в течение года почти 40 тыс. россиянок передумали прерывать беременность. Одновременно с этим некоторые регионы (например, Московская и Иркутская области) приняли законы, запрещающие склонять к абортам.

