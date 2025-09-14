Власти Екатеринбурга одобрили снос 13 домов на Вторчермете в рамках КРТ

В программу комплексного развития территорий (КРТ) на Вторчермете в Екатеринбурге добавили участок площадью в 28,3 тыс. кв. м в границах ул. Селькоровской — ул. Мусоргского — переулка Газорезчиков — Обходного переулка — ул. Окружной, следует из приложения к проекту постановления мэрии. Согласно документу, планируется снос двух-трехэтажных домов на ул. Патриса Лумумбы 88, 90 и 90А; на Обходном переулке 31, 33 и 35; на переулке Газорезчиков 37, 41, 43 и 45; ул. Селькоровской 64, 66 и 68. «Девятиэтажный многоквартирный дом на ул. Селькоровская, 64А 1989 года постройки подлежит сохранению»,— добавили в приложении.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Как сказано в документе, помимо строительства, инвестору предстоит за свой счет разработать проект капитального ремонта школы №21 на ул. Патриса Лумумбы, 79 и выполнить работы по ее обновлению.

Ранее, в 2024 году, компания «Практика» заключила договор о КРТ жилой застройки напротив 13 домов, снос которых одобрили власти. Девелопер должен в течение 13 лет расселить 14 двухэтажных домов 1952–1959 годов постройки и возвести дома жилье на 800 человек, детский сад на 225 мест. Работы будут проходить на участке площадью в 3,7 га в границах ул. Патриса Лумумбы — ул. Мусоргского — переулка Газорезчиков.

Первая очередь включает около 24 тыс. кв. м жилой недвижимости, рассчитанную на 600 человек. Работы начнутся в конце сентября. Всего планируется четыре очереди строительства.

Василий Алексеев