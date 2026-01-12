Бизнес разгоняет хандру

Хандра, депрессия и «постпраздничный синдром» могут настигнуть работников после продолжительных новогодних выходных. HR-ы и руководители бизнеса готовы к послаблениям для сотрудников, чтобы поднять их продуктивность и избавить от быстрого выгорания, узнал “Ъ FM”. Сколько длится адаптация к рабочему процессу? И как работодатели относятся к провальным показателям января? Разбиралась Юлия Савина.

Рекордно длинные новогодние каникулы в 2026 году заставят большинство сотрудников испытывать тревогу и стресс от возвращения на работу. Около трети жалуются, что им тяжело приступать к своим обязанностям после отпуска. Некоторые даже готовы к увольнению, поэтому, чтобы сохранить коллектив, нужно придерживаться гуманистического подхода, обращая внимание на феномен послеотпускной депрессии, уверена управляющий партнер «HR-Студии» Мария Алексеева: «Сотрудники не работали 10 дней.

И максимальную эффективность обеспечит плавный вход в рабочий процесс. Работодатели ничего не потеряют, если позволят в спокойном ритме выполнять должностные обязанности. Это станет мягким трамплином и в дальнейшем обернется высокой вовлеченностью и максимальной отдачей. С точки зрения психологии к определенным изменениям мы готовимся как минимум 10 дней. Но в бизнес-среде все взрослы люди, и чтобы плавно войти в рабочий график достаточно недели».

В зависимости от вида бизнеса эксперты рекомендуют сдвигать начало рабочего дня на более позднее время или, наоборот, завершать все дела чуть раньше обычного. Кроме того, можно менять график совещаний или контрольных созвонов, а также ставить более лояльные дедлайны на выполнение задач. Строгие рамки уместны только для горящих проектов, считает управляющий партнер бренд-консалтинговой компании BrandLab Александр Еременко: «План мы наметили еще в декабре, но после праздников с легкой головой, выйдя из текучки, можно еще раз посмотреть на все свежим взглядом.

В первый дни после каникул никто не свирепствует по поводу дисциплины и регулярных планерок. Это время для более расслабленных встреч, где мы синхронизируемся, настраиваемся на командную работу. Но некоторые проекты у нас запускаются прямо с первого дня, так как январь короткий, нужно многое успеть».

Чтобы январь был продуктивным, строить планы на него нужно еще в декабре, отмечают HR-консультанты. Ставить цели на год в первый рабочий день не правильно, но затягивать с этим не стоит, считает HR-директор Flowwow Светлана Решетникова: «На первую неделю мы не назначаем большого количества совещаний. Традиционно в это время подводим итоги ушедшего года, и каждая большая команда делает свой демо-ролик с планами на наступивший год. Иногда сотрудники просят резко не нагружать их задачами. Здесь мы руководствуемся здравым смыслом. То, что необходимо для бизнеса, делаем. Какие-то задачи, которые можно отложить на вторую рабочую неделю января, откладываем, потому что важен не только срок, но и качество, и чтобы люди не начали выгорать в самом начале года».

Рабочий процесс не останавливается на две недели ни в одной компании. Производство и текущие проекты требуют внимания без послаблений, замечает директор компании «Промобит» Максим Копосов, но признает, что праздники идут на пользу персоналу: «С одной стороны, результативность января обычно ниже, чем других месяцев. В прежние годы я относился к этому негативно.

Но, с другой стороны, интенсивность декабря 2025-го была очень высокой, и какой-то отдых после этого, время на осмысление тоже требуются. В этом есть и плюсы, и минусы».

Сами работники в соцсетях пишут, о том, как им не хочется возвращаться в офис после праздников. Мемы «я и мои задачи, отложенные на "после Нового года"» выглядят пугающе.

