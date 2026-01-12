В Бурятии пресекли работу мобильной криптофермы в кузове грузовика

Сотрудниками МВД России по Республике Бурятия пресечена деятельность незаконной криптофермы, оборудованной в мобильном формате. Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, ущерб от «нескольких дней работы фермы» оценивается в 3 млн руб.

По информации официального представителя, около 100 единиц оборудования для майнинга были размещены в кузове грузовика. Автомобиль перемещали вдоль линий электропередачи, подключаясь к сетям в разных местах. В составе группы работали пять человек, организаторы, водитель, технический специалист.

Подозреваемые в незаконном майнинге задержаны, в их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ходе обысков в их домах было изъято оборудование, документы, а также 6,5 млн руб. Полицейскими Бурятии возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба).

Ранее сообщалось, что правкомиссия по развитию электроэнергетики решила ввести круглогодичный запрет на майнинг криптовалюты в Забайкальском крае и Бурятии. Раньше такой запрет был сезонным — только на зимний период.

Влад Никифоров, Иркутск