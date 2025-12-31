В Бурятии и Забайкалье введут круглогодичный запрет на майнинг

Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики решила ввести круглогодичный запрет на майнинг криптовалюты в Забайкальском крае и Бурятии. Раньше такой запрет был сезонным — только на зимний период.

Под ограничение попадает оборудование майнеров общей мощностью около 550 МВт, сообщила пресс-служба Минэнерго. Это позволит избежать веерных отключений в пиковый зимний период.

Сейчас запрет на майнинг действует в 13 регионах. Он введен на юге Иркутской области, в новых регионах и республиках Северо-Кавказского федерального округа. Решение принято для стабилизации работы энергосистемы.