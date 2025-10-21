«АвтоВАЗ» будет работать на четырехдневке до конца 2025 года

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что компания продолжит работать четыре дня в неделю до конца 2025 года. Однако в начале следующего года компания вернется к пятидневке. Об этом господин Соколов сообщил журналистам на форуме «Сделано в России», передает ТАСС.

В «АвтоВАЗе» рабочую неделю сократили в конце сентября для сохранения рабочих мест и во избежание массового сокращения сотрудников. Председатель первичной профсоюзной организации компании Сергей Зайцев заявлял, что такой режим работы сохранится на период до шести месяцев.

В последний раз четырехдневка в компании вводилась в 2022 году на три месяца из-за дефицита поставок комплектующих и общей ситуации на рынке. По итогам года, продажи новых автомобилей «АвтоВАЗа» упали на 58%, продажи машин Lada сократились на 48%.