На уфимской улице Пугачева в Кузнецовском затоне построят ЖК на 1 тысячу человек

ООО «Специализированный застройщик "Бизнес центр"» (входит в группу компаний «Бриг») начало строительство жилого комплекса на пересечении улиц Пугачева и Геофизиков в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон.

Из проектной документации, опубликованной на портале «Дом.РФ», следует, что ЖК будет представлять собой пять зданий высотой до 30 этажей. Две секции отводятся под жилые помещения, остальные будут предназначены для офисов, паркинга и мастерской детейлинга.

Общее расчетное население 603 квартир составит 995 человек. Обеспечить потребность в школьных местах должна школа на улице Просвещения, которая находится, говорится в схеме планировочной организации земельного участка, в «радиусе пешеходной доступности» от жилого комплекса (в 750 метрах). Как сообщал «Ъ-Уфа», открытие школы планировалось на начало нынешнего учебного года, однако на сегодня работы не завершены из-за нехватки финансирования.

Строительство жилого комплекса планируется закончить в 2029 году.

ООО «Специализированный застройщик "Бизнес центр"» зарегистрировано в 2019 году, учредителями компании являются Регина Поздышева и Лусине Меликсетян (владеет 3% уставного капитала). По данным Rusprofile, участок площадью около 1,3 га, на котором идет строительство, находится в частной собственности. На конец третьего квартала прошлого года разница между чистой прибылью и убытком застройщика была нулевой, кредиторская задолженность, следует из проектной декларации, превышала 32,4 млн руб., дебиторская задолженность — 2,9 млн руб.

