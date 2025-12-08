В Уфе возбудили дело из-за переноса сроков ввода школы в Кузнецовском затоне

В Уфе возбуждено уголовное дело по признакам халатности (ст. 293 УК РФ) из-за переноса сроков строительства школы на 2,2 тыс. мест в микрорайоне Кузнецовский затон, сообщили «Ъ-Уфа» информированные источники. Уголовное дело находится в производстве следственного отдела по Кировскому району регионального управления СКР.

Как сообщал «Ъ-Уфа», строительство первой школы в новом микрорайоне Кузнецовский затон началось в ноябре 2022 года по контракту Управления капитального строительства Башкирии (подведомственно региональному минстрою) с уфимским ООО «Билд». Школа должна стать крупнейшим образовательном центром республики. Стоимость проекта достигает 3,4 млрд руб.

В первой версии контракта говорилось, что работы должны завершиться к 30 июня 2025 года, однако 2 июля стало известно о переносе сроков на конец года, что стало поводом для проверки СКР. В минстрое Башкирии изменение графика объяснили нехваткой финансирования, а генподрядчик, помимо финансовых проблем, сослался на сложности на этапе проектирования.

В министерстве строительства и архитектуры Башкирии, комментируя «Ъ-Уфа» уголовное дело, заявили, что все строительно-монтажные работы завершатся до конца этого года. «На объекте строительства общеобразовательной школы на 2200 мест в микрорайоне "Кузнецовский затон" Кировского района Уфы подрядчик завершает отделочные, внутренние электромонтажные работы, занимается расстановкой мебели и установкой оборудования, производит уборку помещений. Работы ведутся в рамках государственного контракта. Все строительно-монтажные работы на объекте будут завершены в 2025 году»,— заверили в ведомстве.

Идэль Гумеров