В Ярославской области выставили на продажу здание бывшего молокозавода

В Мышкине Ярославской области на торги выставили объект культурного наследия «Богадельня (с 1914 г.-госпиталь)», изъятый судом у ООО «Угличский сыродельно-молочный завод». Соответствующий аукцион объявлен на электронной торговой площадке «Российский аукционный дом».

Фото: Российский аукционный дом

Фото: Российский аукционный дом

Площадь нежилого здания на улице Мира, 15, составляет 727,6 кв. м. Раньше там располагался молокозавод, сейчас помещения не эксплуатируются. Начальная стоимость объекта определена в 2,3 млн руб. Участок площадью 5,1 тыс. кв. м под зданием находится в федеральной собственности. Покупателю одновременно с передачей права собственности на недвижимость передадут права на земельный участок. Торги пройдут 5 марта.

Арбитражный суд изъял объект у угличского завода 11 февраля 2025 года. Как сообщал «Ъ-Ярославль», решение было принято на основании иска областной службы охраны объектов культурного наследия. В суде служба настаивала, что состояние исторического здания ухудшается, а собственник не предпринимает мер по его сохранению.

«Зафиксировано, что наблюдаются многочисленные утраты штукатурно-красочного слоя фасадов, утраты элементов декора, предполагаются деформации фундамента. На здании наблюдаются множественные трещины в несущих стенах, отсутствие над северными объемами здания части кровельного покрытия»,— приводилась позиция истца.

