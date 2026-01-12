Один человек погиб из-за переохлаждения в Удмуртии в новогодние праздники

В новогодние и праздничные дни в Удмуртии служба скорой помощи выезжала на вызовы почти 14 тыс. раз, а в роддомах региона на свет появилось 236 детей. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Сергей Багин в «Telegram».

Он также добавил, что в новогодние праздники стационары и приемные покои больниц функционировали ежедневно, в поликлиниках работали дежурные службы.

С 1 по 11 января было зарегистрировано пять случаев травм от пиротехнических изделий, в том числе у двух детей. Бригады скорой помощи выезжали 59 раз на ДТП, в которых пострадало 74 человека, включая 15 детей, погибли четверо взрослых и один ребенок.

Более 40 выездов медиков было связано с пожарами, где пострадало 15 человек, четыре из которых погибли. Также зафиксировано 12 случаев обморожения и переохлаждения, в результате которых один человек погиб.

Напомним, в местах массовых празднований Нового года в Удмуртии чрезвычайных ситуаций, серьезных нарушений общественного порядка, пожаров и происшествий допущено не было. Всего в гуляниях приняли участие около 150 тыс. человек.

Анастасия Лопатина