Один человек погиб из-за переохлаждения в Удмуртии в новогодние праздники
В новогодние и праздничные дни в Удмуртии служба скорой помощи выезжала на вызовы почти 14 тыс. раз, а в роддомах региона на свет появилось 236 детей. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Сергей Багин в «Telegram».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Он также добавил, что в новогодние праздники стационары и приемные покои больниц функционировали ежедневно, в поликлиниках работали дежурные службы.
С 1 по 11 января было зарегистрировано пять случаев травм от пиротехнических изделий, в том числе у двух детей. Бригады скорой помощи выезжали 59 раз на ДТП, в которых пострадало 74 человека, включая 15 детей, погибли четверо взрослых и один ребенок.
Более 40 выездов медиков было связано с пожарами, где пострадало 15 человек, четыре из которых погибли. Также зафиксировано 12 случаев обморожения и переохлаждения, в результате которых один человек погиб.
Напомним, в местах массовых празднований Нового года в Удмуртии чрезвычайных ситуаций, серьезных нарушений общественного порядка, пожаров и происшествий допущено не было. Всего в гуляниях приняли участие около 150 тыс. человек.