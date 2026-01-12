Глава Удмуртии о праздниках: ЧС допущено не было, дважды вводили «Опасное небо»

В местах массовых празднований Нового года в Удмуртии чрезвычайных ситуаций, серьезных нарушений общественного порядка, пожаров и происшествий допущено не было. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов, подводя итоги новогодних праздников. Всего в гуляниях приняли участие около 150 тыс. человек.

После этого глава региона перешел к ситуациям, связанным с БПЛА. «Противник не дремлет. Дважды за выходные вводили сигнал “Опасное небо”. Наша противовоздушная оборона отработала четко, удалось обойтись без пострадавших. Напомним, 1-11 января в Удмуртии пять раз вводился сигнал «Беспилотная опасность». В трех случаях ограничивались полеты самолетов в аэропорту Ижевска. 6 января системы ПВО сбили один БПЛА, никто не пострадал.

«Очень много работы было у наших дорожников. Зима компенсирует нам бесснежный ноябрь. Работали и днем, и ночью. Сегодня снова снег (видеозапись была опубликована в воскресенье, 11 января.— “Ъ-Удмуртия”). Первая задача у дорожных служб — обеспечить проезд. Тщательная уборка — после окончания снегопада»,— сказал господин Бречалов.

Далее глава республики перешел к работе медработников. В новогоднюю ночь скорая помощь выезжала около 1,2 тыс. раз. «В целом каникулы прошли штатно»,— отметил он.

В завершение подведения итогов Александр Бречалов рассказал о двух мероприятиях, прошедших в регионе. Речь идет о этногастрофестивале «Пельменфест» и соревнованиям по биатлону «Ижевская винтовка». По словам главы региона, отзывы по событиям «прекрасные».

«Пусть новый год будет насыщенным, по-хорошему беспокойным и пройдет лучше, чем мы планировали»,— резюмировал господин Бречалов.