Глава Башкирии сообщил об открытии школы в деревне Шмидтово

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в соцсетях, что сегодня открыли новую школу в деревне Шмидтово Уфимского района. Он отметил, что «большой, современный центр образования будет носить имя Героя России Ильдара Суфиярова».

Как сообщал «Ъ-Уфа», школу в Шмидтово на 640 учащихся с детским садом на 160 мест строила по концессии группа компаний «Прошкола» (дочерняя структура госкорпорации развития «ВЭБ.РФ»). Всего компания намеревалась построить шесть школ, в том числе три в Уфе суммарной вместимостью 3,6 тыс. учеников, Нефтекамске (1,2 тыс. мест) и Стерлитамаке (1 тыс. мест).

Майя Иванова