На Ставрополье объем депозитов в 2025 году вырос на 18% до 569 млрд рублей

Жители Ставропольского края разместили на банковских счетах 569 млрд руб. за десять месяцев 2025 года. Этот объем превысил показатель аналогичного периода 2024 года на 17,9%, сообщает Южное ГУ Банка России.

Регион уступает соседям по абсолютным суммам. Краснодарцы накопили 1,8 трлн руб. с приростом 15,1%. В Ростовской области жители держат 1,22 трлн руб. с ростом 15%. По СКФО накопления достигли 963 млрд руб. с динамикой 15,7%, а по России — 61,8 трлн руб. с 18,7%.

При этом динамика на Ставрополье замедлилась. В ноябре 2024 года прирост достигал 23,4%, а теперь снизился до 17,9%. Банк России объясняет это падением ставок по депозитам. На начало ноября 2025 года максимальная ставка в топ-10 банков составила 15,4%, на 4,8 п.п. ниже уровня ноября 2024 года.

Цифры ЦБ подтверждают тенденцию. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков во второй декаде ноября 2025 года выросла до 15,5%, но в первой декаде декабря достигла 15,63%. Ранее, в мае 2025 года, ставки по вкладам до года в Ставрополье держались на 18,9%, а по долгосрочным — 17,4%. Высокие проценты привлекали средства: к июлю объем вырос на 19% до 545,6 млрд руб., к маю — на 23% до 537 млрд руб.

Ставрополье лидирует в СКФО по сбережениям. Регион обеспечивает около 60% всех вкладов округа. Жители предпочитают срочные депозиты за фиксированную доходность. В III квартале 2025 года РСХБ привлек 36,3 млрд руб. с ростом 5,6%.

По темпам прироста Ставропольский край занимает 56-е место среди регионов России. Банки ужесточили кредитование: в ноябре 2025 года отказы по товарным кредитам достигли 90,7%, на 9,9 п.п. больше, чем годом ранее. Ставрополье лидирует по этому показателю в стране при средней по России 89,5%.

Жители региона также сократили заимствования. За первое полугодие банки выдали 137,8 млрд руб. кредитов — на 36% меньше, чем в 2024 году. Объем розничных кредитов упал на 3,6% при 3,3% по России.

Станислав Маслаков