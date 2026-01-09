Все билеты на фестиваль «Старый новый рок» закончились

На фестиваль «Старый новый рок», который пройдет 11 января в культурном центре «Урал» в Екатеринбурге, закрыта онлайн-регистрация. Напомним, вход на мероприятие бесплатный, но по предварительной регистрации.

Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе фестиваля, только за один день на фестиваль зарегистрировалось 1,5 тыс. человек. «На данный момент все онлайн-регистрации разобраны. До сих пор получаем письма о том, что люди хотели бы зарегистрироваться»,— сообщили в пресс-службе.

Фестиваль будет проходить сразу на двух сценах — «Соня» и «Петя». Среди участников: Patrick Cash, «Мытищи в огне», «Сова», «Быдлоцыкл», «Запрещенные барабанщики». По итогам экспертного отбора возможность выступить получили «Т.Э.Т. и Ко», O.N, «Апофеоз», «Шляпакакрас», Cantadora, «Песочница имени меня», «Авангард Леонтьев» и другие коллективы.

«Старый новый рок» проходил в Екатеринбурге ежегодно 13 января с 2000 года. В последний раз его проводили в 2020 году. В Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока в честь 40-летия свердловского рок-клуба. В течение 2026 года в городе будут проходить тематические концерты, лекции, выставки, экскурсии, квартирники, спектакли.

Николай Яблонский