Участок для добычи промышленных вод выставили на торги в Иркутской области

Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) объявил аукцион на разработку месторождения Чорский в Иркутской области, на котором возможна добыча литийсодержащих вод. Согласно документу, опубликованному на сайте ГИС «Торги», земельный участок площадью 866,5 кв. км находится в федеральной собственности. Начальная цена торгов — 218 млн руб., шаг аукциона — 21,8 млн руб. Итоги планируется подвести 19 февраля.

Победитель торгов получит право заниматься геологическим изучением, разведкой и добычей полезных ископаемых на участке на протяжении 25 лет с даты регистрации государственной лицензии. При этом недропользователь должен будет учитывать зоны лесного фонда — орехово-промысловые и особо ценные участки, которые частично расположены на территории месторождения.

По данным Роснедр, на участке Чорский подсчитаны ресурсы подземных промышленных вод: по категории Р2 — 17,182 куб. м в сутки при среднем содержании лития 179,17 мг на куб. дм.

В декабре 2025 года на полях ВЭФ глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил, что в планах Иркутской нефтяной компании (ИНК), поставившей на учет запасы месторождения имени В.И. Кокорина (Иркутская область), проведение опытно-промышленной добычи промышленных вод для извлечения из них лития. Запасы промышленных вод на участке утверждены на пять лет в объеме 17 тыс. куб. м. в сутки, содержание лития — от 169 до 383 мг на куб. м.

По словам главы министерства, в планах у ИНК нарастить мощность добычи лития в виде карбоната с 20 т в месяц до 12 тыс. т ежегодно.

