За ночь средства ПВО сбили четыре БПЛА над Ростовской областью

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили: «Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Ростовской областью четыре украинских БПЛА, по два беспилотника уничтожены над Адыгеей, Курской областью, республикой Крым и акваторией Черного моря. Один беспилотный летательный аппарат врага сбит над территорией Воронежской области».

Валентина Любашенко