Москвичка с приступом дневного сна впервые добилась лечения за счет бюджета

Как стало известно «Ъ», впервые в России для пациентки с нарколепсией — неконтролируемыми приступами дневного сна — за счет государственного бюджета закупят дорогостоящий незарегистрированный препарат питолизант. Соответствующую закупку запланировал департамент здравоохранения Москвы.

Москвичка Алена Цыцарева подтвердила “Ъ”, что она первая, кому удалось добиться лечения за бюджетный счет, хотя фактически препарат для нее еще не закуплен. Согласно вердикту врачебной комиссии, пациентка страдает тяжелой формой нарколепсии первого типа (с катаплексией — внезапной потерей мышечного тонуса), которая резко обострилась после перенесенного COVID-19. Все ранее примененные лекарства оказались неэффективны или давали частичный и кратковременный результат. Болезнь серьезно ограничивает жизнедеятельность пациентки (установлена инвалидность) и трудоспособность.

Альтернативных методов лечения или зарегистрированных в РФ препаратов с необходимой эффективностью при данном диагнозе не существует, признали во врачебной комиссии. Не зарегистрированный в России французский препарат вакикс (действующее вещество — питолизант) на сумму 454,6 тыс. руб. должны купить до 26 марта.

Подробности — в материале «Ъ» «Дневному сну добавили бодрости».