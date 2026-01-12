На дороги Свердловской области для уборки снега вышла 251 единица техники

В Свердловской области в течение последних суток для уборки снега на региональных дорогах была задействована 251 единица техники, передает департамент информационной политики региона. Работы продолжатся.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Среди них — 191 комбинированная дорожная машина, 28 автомобилей с отвалом, 16 автогрейдеров и 16 единиц другой спецтехники. Для борьбы с гололедом на дорогах использовано 6,1 тыс. тонн пескосоляной смеси.

В условиях продолжающегося снегопада 12 января в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, днем — снег, местами сильный. В отдельных районах на дорогах возможен гололед.

В следующие дни осадков не прогнозируется, но ожидаются сильные морозы. 13-15 января в Свердловской области морозы окрепнут до -30°...-35°.

Ирина Пичурина