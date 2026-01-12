Более 30 домов остались без отопления в Рубцовске Алтайского края

В Рубцовске (Алтайский край) более 30 многоквартирных домов попали под отключение отопления в связи с аварией на магистральном трубопроводе. Об этом сообщает городская администрация Рубцовска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным мэрии, под отключение с 7:30 по местному времени попали дома на улицах Карла Маркса, Красная, Крупская, Сельмашская, Ключевская, Троицкая, а также проспекте Ленина и Алейском переулке. На участке задействованы 12 специалистов и 10 единиц спецтехники.

«В настоящее время идут работы по откачиванию воды из тепловой камеры на ул. Карла Маркса. Предварительное время на определение и устранение повреждения — одни сутки»,— сообщили в «Сибирской генерирующей компании».

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в краевой прокуратуре, надзорным ведомством организована проверка по факту отключения теплоснабжения. По данным Западно-Сибирского УГМС, на территории Алтайского края днем 12 января температура воздуха составит около -3 градусов.

Александра Стрелкова