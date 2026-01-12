В Томской области осудят директора магазина по делу об отравлении 20 человек

Стрежевской горсуд Томской области рассмотрит уголовное дело в отношении директора продуктового магазина, обвиняемой в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Фигурантке дела грозит до двух лет лишения свободы, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, директор организовала продажу готовых блюд в магазине. При этом при их приготовлении она не обеспечила соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе по ежедневному осмотру персонала, и допустила к работе инфицированного сотрудника, считают правоохранители. В июне-июле 2025 года это привело к заражению 20 покупателей сальмонеллой.

Среди пострадавших были двое детей, еще трое проходили лечение в связи с острой кишечной инфекцией. Свою вину директор магазина признала.

Александра Стрелкова