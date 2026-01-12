Росстандарт: ГОСТ на видеоигры в России не разрабатывается

Глава Росстандарта Антон Шалаев заявил, что в России не разрабатывается ГОСТ на видеоигры. При этом он допустил создание классификации видеоигр по аналогии с другими игровыми товарами.

«ГОСТа на видеоигры на сегодняшний день не планировалось и в разработке не было»,— сказал господин Шалаев в интервью ТАСС.

В октябре 2025 года замначальника отдела стандартизации в секторах промышленности управления стандартизации Росстандарта Анастасия Каврусова сообщила о разработке ГОСТа на критерии классификации компьютерных игр и игрушек в виде персонажей кино и мультфильмов.