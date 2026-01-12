Новосибирская область завершила 2025 год с дефицитом бюджета в 51,6 млрд рублей

Дефицит бюджета Новосибирской области в 2025 году составил 51,6 млрд руб. при плановом показателе 48 млрд руб. Данные привел заместитель председателя правительства региона, министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко в ходе оперативного совещания 12 января.

Областной бюджет в прошлом году получил доходы в объеме 301,7 млрд руб. Расходы составили 353,3 млрд руб.

«План по собственным доходам выполнен на отметке 91,7%. Фактические поступления демонстрируют реализацию консервативного сценария прогноза исполнения бюджета. Недобор собственных доходов составил 24,5 млрд руб. Преимущественно это налог на прибыль, это замедление темпов роста зарплат (это НДФЛ), это, соответственно, налог на совокупный доход»,— объяснил господин Голубенко.

Как писал «Ъ-Сибирь», бюджет области 2026 года предполагает доходы в объеме 324,8 млрд руб., расходы — 369,1 млрд руб. Дефицит должен составить 44,3 млрд руб.

Валерий Лавский